Ilary Blasi ha scoperto il tradimento di Totti grazie ad un investigatore privato? L’indiscrezione

Da quando hanno annunciato la loro separazione dopo ben 17 anni di matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventati i personaggi più chiacchierati di questa estate. Sono molte i gossip riguardanti la coppia e quotidianamente trapelano dettagli sui motivi della fine dell’amore tra l’ex calciatore e la conduttrice.

In queste ultime ore il settimanale ‘Chi’ ha lanciato una vera e propria bomba riguardo la coppia. Stando alle parole del giornale diretto da Alfonso Signorini, alla base della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sarebbe un tradimento. Il giornale ha ricostruito per filo e per segno la vicenda che vede coinvolti la conduttrice e l’ex capitano della Roma.

Non si fermano i gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A dare informazioni riguardo questa vicenda è ancora una volta il settimanale ‘Chi’. Il settimanale ha messo a tacere le voci secondo cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe un altro uomo. Queste sono state le parole del giornale:

Persone vicine alla coppia negano anche che sia colpa di alcuni messaggini captati da Totti sul telefono di Ilary associati alle voci di un uomo misterioso di Milano. Secondo le nostre fonti non esisterebbero né i messaggi, né l’uomo.

Nonostante ciò, ‘Chi’ afferma che alla base della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sarebbe un tradimento da parte di Totti e che Ilary Blasi avrebbe scoperto grazie ad un investigatore privato e alla figlia Isabel. Questo è quanto trapelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Il capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle. A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione di Instagram perché nei direct riceveva alcuni messaggi da ammiratrici che tradivano una certa familiarità.

Ilary Blasi ha scoperto la frequentazione tra Totti e Noemi Bocchi tramite un investigatore privato e sua figlia Isabel

‘Chi’ ha ricostruito la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Secondo il giornale la frequentazione tra i due sarebbe iniziata a settembre 2021. Dopo le numerose voci e alcuni trapelati, Ilary Blasi decide di assumere un investigatore privato.

Nonostante l’ex marito neghi tutto, la conduttrice scopre tutto quando sua figlia Isabel dice a sua madre di aver fatto nuove amicizie con due bambini, i figli di Noemi Bocchi. Da qui la decisione di Ilary Blasi di separarsi.