Ilary Blasi in Croazia con sua figlia Isabel: le foto sui social

Mentre Francesco Totti è in Sabaudia con Cristian e Chanel, Ilary Blasi è partita per la Croazia con Isabel

Senza alcuna ombra di dubbio Ilary Blasi è uno dei personaggi televisivi più amati nel mondo dello spettacolo. Dopo l’addio definitivo con Francesco Totti, la conduttrice si sta godendo qualche giorno di relax. Da quanto si apprende da alcune foto spuntate sul web, adesso si trova in vacanza con sua figlia Isabel. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso dell’ultimo periodo sul web non si fa altro che parlare dell’addio più clamoroso del 2022, ossia quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. All’inzio dell’estate i due avevano annunciato la loro separazione tramite due comunicati differenti. Successivamente, l’ex capitano della Roma è stata pizzicato più volto in compagnia della sua presunta compagna, Noemi Bocchi.

Adesso la coppia sta trascorrendo le vacanze estive in due località differenti. Francesco Totti si sta godendo qualche giorno di relax in Sabaudia con Cristian e Chanel mentre Ilary Blasi è partita per la Croazia insieme a sua figlia Isabel. La stessa conduttrice ha pubblicato alcune foto sulle sue Instagram Stories in cui mostra sua figlia sulla barca insieme alle sue amiche. Nonostante i momenti difficili che sta affrontando, la bambina è sorridente e si diverte insieme alla sua mamma. Anche Ilary si sta rilassando e si sta godendo la vita di bordo.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la separazione

L’estate 2022 è stata davvero complicata per tutta la famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Prima di occuparsi della separazione legale, i due hanno deciso di prendersi un po’ di tempo per se stessi. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Chanel, Isabel e Cristian cotinueranno a vivere nella villa al Torrino insieme alla loro mamma.

Al contrario, l’ex calciatore farà ritorno nella sua casa da single a Casal Palocco e continuerà a vivere vicino ai suoi figli. Tuttavia, la separazione legale avverà in un secondo momento. Attualmente la priorità dei due genitori è quella di trasmettere tranquillità ai loro figli.