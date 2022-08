Chanel Totti lancia una frecciatina su Tik Tok: “Indifferente”

Chanel Totti è la secondogenita nata dalla storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la ragazza avrebbe lanciato una frecciatina a tutte quelle persone chiacchierano sulla separazione dei suoi genitori. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare dell’addio più clamoroso del 2022, ossia quello che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. All’inizio dell’estate, i due hanno annunciato la loro separazione attraverso due comunicati differenti.

Sebbene i diretti interessati non abbiano mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito, in rete sono emersi numerosi gossip sulla loro separazione. Secondo alcune ipotesi, l’ex capitano della Roma avrebbe una relazione con Noemi Bocchi, la sua presunta nuova compagna. Inoltre, quest’ultima sarebbe anche in dolce attesa.

Alla luce di queste numerose chiacchiere, Chanel Totti ha deciso di condividere un video su Tik Tok che sembra essere un evidente messaggio. Il filmato in questione ritrae la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi in discoteca a Sabaudia. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone.

Molto probabilmente l’indifferenza di cui parla la ragazza è riferita a tutte le persone che non fanno altro che vociferare sulla recente separazione dei suoi genitori. Attualmente non sappiamo con certezza se il video in questione su Tik Tok sia stato creato con preciso riferimento alla sua situazione familiare che sta vivendo. Infatti quella di cui abbiamo parlato nell’articolo è solamente una supposizione.