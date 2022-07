Ilary Blasi in Tanzania dopo l’addio a Totti: l’outfit da urlo che non è passato inosservato

Dopo aver comunicato la decisione di separarsi dopo ben 17 anni di matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano ad essere i personaggi più chiacchierati di questo periodo. Dopo l’addio al calciatore, la conduttrice è volata in Tanzania insieme ai suoi figli per concedersi dei giorni di relax. Sui social Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit davvero da urlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Per allontanarsi dal caos mediatico che la vede protagonista in questi giorni insieme al suo ex marito, Ilary Blasi ha deciso di volare in Tanzania insieme ai suoi 3 figli e a sua sorella per concedersi qualche giorno di relax. Sui social, dove è seguitissima, la conduttrice dell’Isola dei Famosi condivide i bellissimi momenti immortalati durante il suo soggiorno.

Quello che però non è passato inosservato è l’outfit da urlo che l’ex moglie di Francesco Totti ha condiviso sulla sua pagina Instagram. L’abito, infatti, sta facendo il giro del web e non è di certo passato inosservato agli occhi del popolo della rete.

Ilary Blasi sfoggia un outfit che fa impazzire il web

Dopo il prezzo da capogiro del resort extra lusso in cui soggiorna, Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé per il bellissimo outfit sfoggiato durante la sua vacanza in Tanzania. Come già anticipato, il look della showgirl ha lasciato senza parole tutti i suoi followers.

Volendo descrivere l’outfit della conduttrice dell’Isola dei Famosi più in dettaglio, possiamo dire che sui social Ilary Blasi ha condiviso uno scatto che la immortala con un bellissimo abito. Si tratta di un vestito lungo color rosa pesca in cui non è passato inosservato un dettaglio.

L’abito, infatti, è tempestato di foglie dorate. Sembra proprio un outfit fatto per quel luogo, dal momento che il vestito sembra molto richiamare gli abiti che normalmente le donne indossano in Tanzania.