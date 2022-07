Ilary Blasi in vacanza in Tanzania: il prezzo da capogiro del resort in cui soggiorna

Dopo l'addio a Totti la conduttrice ha deciso di concedersi una vacanza in Tanzania in un resort di lusso

Senza ombra di dubbio la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è uno degli argomenti più chiacchierati di questi ultimi giorni. Per allontanarsi dal polverone mediatico che l’ha coinvolta, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di concedersi una vacanza in Tanzania insieme ai suoi figli. Ecco il prezzo da capogiro dell’hotel di lusso in cui sta soggiornando in questi giorni la showgirl.

Dopo l’addio a Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Tanzania per concedersi un po’ di relax insieme ai suoi figli. Sulla sua pagina Instagram, dove è seguitissima, la conduttrice condivide con i suoi followers i momenti del suo soggiorno in Tanzania. Non è passato inosservato l’hotel di lusso in cui l’ex moglie di Francesco Totti ha deciso di soggiornare. Sapete quanto costa?

Ilary Blasi si trova in Tanzania insieme ai suoi tre figli e alla famiglia di sua sorella. Insieme hanno deciso di soggiornare nel ‘Serengeti Bushtops’, considerato come il resort più lussuoso al mondo. Stando alle informazioni circolanti, infatti, rimanere in questo resort richiede un costo davvero elevato.

Ilary Blasi in Tanzania: ecco quanto costa il resort di lusso in cui soggiorna

Inutile dire che l’hotel scelto da Ilary Blasi per trascorrere la sua vacanza in Tanzania è uno dei più lussuosi dell’Africa ed è dotato di qualsiasi comfort. Per quanto riguarda i prezzi, invece, c’è da dire che il soggiorno per gli adulti ha un prezzo di 1600 euro al giorno e più di 900 per i bambini.

Il resort in cui Ilary Blasi soggiorna è dotato di tende extralusso con vista sulla savana mozzafiato, vasche idromassaggio e molto altro. Non a caso il l’hotel è definito come la tenda safari più lussuosa del mondo.

Dopo la pubblicazione del comunicato stampa in cui hanno ufficializzato la loro separazione né Ilary né Francesco Totti hanno aggiunti commenti riguardo il loro divorzio.