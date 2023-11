Ilary Blasi, la verità choc su “Unica”: il caffè con un altro e il tradimento di Totti

A distanza di circa due anni dalla clamorosa separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha finalmente deciso di svelare la verità. Fino ad ora, la conduttrice romana non aveva rilasciato alcuna dichiarazione, era rimasta in silenzio. Tuttavia, nel suo primo docufilm “Unica” ha svelato tutto quello che ha taciuto in questi mesi riguardo al rapporto con il suo ex marito.

Oggi, 24 novembre 2023, è uscito il primo docufilm di Ilary Blasi intitolato “Unica” in cui svela tutta la verità sulla separazione con Francesco Totti. I primi segnali di crisi si iniziano a vedere a novembre 2021 quando, Totti scopre che sua moglie era andata a prendere un caffè a casa di un conoscente insieme alla sua parrucchiera personale e amica Alessia:

Il ragazzo era bello, abbiamo fatto le cretine lui, ci aveva incuriosito perché faceva una vita particolare. Il caffè lo abbiamo preso a casa del ragazzo perché era più vicino alla stazione, il tutto sarà durato 40 minuti.

Si tratta di un episodio che ha cambiato in modo significativo il comportamento dell’ex calciatore nei confronti di sua moglie. Nonostante questo, per la showgirl non è stata una giustificazione:

Io capisco la gelosia, capisco l’incazzatura, magari il sentirsi preso in giro, in 20 anni io non ti ho mai fatto dubitare. Non è che hai aperto la porta e mi hai visto sco**re con un altro, per la prima volta in 20 anni tocca a te credere a me visto che in 20 anni sono sempre stata io a credere.

Ilary ammette di aver avuto i sensi di colpa con cui ha convissuto per qualche mese. Nel docufilm lo ammette in lacrime e con risentimento. Arriviamo a febbraio 2022 quando la conduttrice romana inizia ad avere dei sospetti sulla fedeltà di Francesco Totti per via di alcune foto che ritraevano Noemi Bocchi poco distante da Totti allo stadio:

Non potevo credere che la persona con cui avevo diviso vent’anni avesse fatto questo. Dovevo credere ai giornalisti o a mio marito? Lui mi ha detto ‘non so chi sia’, era molto sicuro, sincero. Decide di fare la smentita, ma viene definita ‘debole’ e ora capisco perché.

Nonostante avesse assunto un investigatore privato per scoprire il tradimento, la consapevolezza dei sospetti è arrivata quando una sera, Isabel, la figlia minore, è tornata a casa con in mano molti regali: