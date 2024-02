Chanel Totti in vacanza con Christian Babalus e la sorellina Isabel a Dubai in un resort da sogno: ecco quanto costa

Quando si organizza una vacanza, spesso ci si trova a dover scegliere tra diversi posti e ovviamente il prezzo è un fattore fondamentale. Certamente il discorso economico risulta importante ma per alcuni personaggi, di sicuro non rappresenta un problema. Come dimostra Chanel Totti che si trova a Dubai per una vacanza da sogno, insieme alla sorellina Isabel ed al fidanzato Christian Babalus. In molti si chiedono chi paghi il soggiorno da lusso del trio; molto probabilmente Francesco Totti: scopriamo perché.

Chanel Totti in vacanza a Dubai

I figli di Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione dei genitori, hanno affrontato momenti complicati. Le molte voci sui motivi che hanno portato alla rottura dei genitori non hanno certamente aiutato i tre giovani. Cristian ha 18 anni, Chanel ne compirà 17 quest’anno e la piccola di casa, Isabel, ne ha solo 7. Nelle storie di Chanel, la 17enne è insieme al ragazzo Christian Babalus e la piccola Isabel, dal momento che sono partiti per una vacanza fuori stagione a Dubai.

Le sorelle Totti sarebbero arrivate nella città degli Emirati Arabi nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio; soggiornano all’Hotel Atlantis, un 5 stelle che racchiude ogni comfort possibile. I fan della giovane si chiedono chi paghi questa vacanza extra lusso. Molto probabilmente, chi salderà il conto finale è papà Totti. Infatti, dalle storie Instagram di Sofia Caucci, figlia di Noemi Bocchi, anche loro si troverebbero nello stesso resort. Quindi molto probabilmente, questa non è una fuga romantica dei due giovani, ma una vacanza di famiglia, anche se allargata.

Chanel Totti in vacanza a Dubai con la sorellina Isabel

Ma quanto costa una vacanza all’Atlantis The Palm in questo periodo? I prezzi ovviamente variano in base alla tipologia di camera che si sceglie, ma sono da capogiro. Infatti, per una suite con terrazza il prezzo si aggira sui 1.700€, mentre oltre i 6.000€ per una suite presidenziale. Prezzi da capogiro, in una struttura dotata davvero di ogni comfort, compreso un parco subacqueo e una selezione di boutique tra le più prestigiose al mondo.