Ilary Blasi mostra sui social il look collegiale: ecco il costo stratosferico dei suoi mocassini

Dopo la notizia della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è diventata senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Nel corso delle ultime ore la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha sfoggiato sui social un look casual collegiale in cui non è passato inosservato un dettaglio. Si tratta dei mocassini il cui prezzo è decisamente da capogiro.

Dopo l’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ dove ha rivelato alcuni retroscena della separazione dalla sua ex moglie, Ilary Blasi ha preferito mantenere il silenzio ed ha deciso di non rispondere al suo ex marito. In queste ultime ore la showgirl è tornata sui social dove ha sfoggiato un look da far invidia a chiunque.

Inutile dire che l’outfit sfoggiato da Ilary nella sue Instagram Stories ha fatto impazzire il popolo del web. Sono stati molti coloro che hanno riempito di like e complimenti la conduttrice che ha avuto modo di sfoggiare i suoi lussuosi mocassini.

Ilary Blasi, il look collegiale e i mocassini con un prezzo da capogiro

Nel dettaglio, nel look casual e collegiale Ilary Blasi ha deciso di indossare una minigonna blu a pieghe e una t-shirt bianca. Al tutto la conduttrice dell’Isola dei Famosi deciso di abbinare una coda di cavallo e degli occhiali da sole neri.

Il pezzo forte del look collegiale sfoggiato da Ilary sui social sono senza ombra di dubbio i mocassini. Le calzature hanno catturato l’attenzioni dei più curiosi e, a riguardo, sono trapelate alcune informazioni. Nel dettaglio sappiamo che Ilary ha indossato dei mocassini che portano la firma di Prada e il cui prezzo è da capogiro.

Sbirciando infatti sul sito della nota casa di moda è possibile vedere che le calzature hanno un prezzo di 850 euro. Insomma, Ilary non ha badato a spese e per il suo look giornaliero ha scelto questo modello dal valore elevatissimo.