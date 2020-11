Ilary Blasi diventerà zia! La sorella Melory, classe 1990, è in dolce attesa, e l’annuncio arriva tramite un post pubblicato su Instagram. La trentenne è la minore delle sorelle Blasi: prima di lei sono arrivate Silvia, la maggiore, e dunque Ilary.

Ilary Blasi: la sorella minore Melory non fa parte dello spettacolo

A differenza della moglie di Francesco Totti la più piccola di casa Blasi non orbita nella galassia dello spettacolo. Così come recita la sua bio su Instagram, Melory vive a Roma ed è una professionista nel ramo sanitario degli studi visivi.

Un’immagine che vale più di mille parole

Nonostante non lavori nel piccolo schermo, Melory non è totalmente sconosciuta. Difatti, conta circa 27 mila follower su Instagram e posta scatti con una certa frequenza.

Proprio sui social ha condiviso un’immagine in queste ore per rendere noto il lieto evento: conoscerà il bello di essere una madre, sebbene non sappia ancora il sesso del nascituro, se sarà una femminuccia oppure un maschietto. Facile prevedere la gioia provata da Ilary Blasi nel ricevere la notizia della gravidanza della sorella Melory.

Gli auguri di Francesco Totti al matrimonio

Melory, biondissima alla pari delle sue sorelle, è sposata con Tiziano Panicci da tre anni. I due sono convolati all’altare dopo una lungo unione che proseguiva da 8 anni circa. Allora, sulle sue pagine social era stato proprio Francesco Totti a pubblicare una fotografia dei neo sposini, augurando loro il meglio.

Ilary Blasi: ritorno alla conduzione

Già impegnata nel ruolo di affettuosa zia verso i figli di sua sorella Ilary (Cristian, Chanel e Isabel), ora tocca a Melory prepararsi per il ruolo di mamma: con il lieto evento previsto per il 2021, quando Ilary Blasi potrebbe compiere il grande ritorno alla guida di una trasmissione. Dopo aver condotto per diverse edizioni il Grande Fratello Vip, tirerà per questa occasione le redini dell’Isola dei Famosi, emergenza Covid permettendo.