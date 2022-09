Ilary Blasi riprende sua figlia a scuola con una borsa dal valore di 3mila euro: ecco tutti i dettagli

Per riprendere sua figlia a scuola la conduttrice ha sfoggiato un outfit semplice ma di lusso

Senza ombra di dubbio Ilary Blasi è uno dei personaggi più chiacchierati di questa ultima estate. Dopo la notizia della separazione da Francesco Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è ritrovata costantemente al centro del gossip. In queste ultime ore il suo nome sta tornado ad occupare le principali pagine di cronaca rosa per il valore della borsa da capogiro indossata per riprendere sua figlia a scuola.

Il settimanale ‘Chi’, giornale diretto da Alfonso Signorini, ha condiviso alcuni scatti che non sono passati inosservati agli occhi dei più curiosi e che stanno facendo chiacchierare i principali giornali di gossip. Le immagini in questione ritraggono Ilary Blasi che riprende sua figlia Isabel a scuola.

Impossibile non notare la mancanza di Francesco Totti, il quale pare che non sia potuto essere presente a causa di alcuni impegni lavorativi. Quello che ha attirato l’attenzione dei fan di Ilary Blasi è stato senza ombra di dubbio l’outfit con cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è presentata a scuola per riprendere sua figlia Isabel.

La showgirl ha condiviso sulla sua pagina Instagram alcuni scatti ritraenti il primo giorno di scuola della piccola. In questa occasione, la conduttrice è apparsa con un paio di pantaloni e con una camicia color cartazucchero legata in vita.

Ilary Blasi riprende sua figlia Isabel a scuola con una borsa dal valore di 3mila euro

Per riprendere Isabel a scuola, Ilary Blasi ha scelto di indossare un outfit molto semplice e casual ma senza ombra di dubbio di lusso. Il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione dei fan della conduttrice è stata la borsa firmata Dior.

Nel dettaglio, si tratta di un modello Diorcamp il cui valore è di 3400 euro. Nonostante si sia presentata con un look total black, la borsa sfoggiata da Ilary, insieme agli occhiali, hanno decisamente dato quel tocco in più al suo outfit.