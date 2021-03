Ilenia Lazzarin, avete mai visto la sua casa? Un gran “posto al sole” per l’attrice e la sua famiglia, con interni total white, semplici e raffinati

Ilenia Lazzarin vive in una bellissima casa a Napoli, insieme al marito Roberto, al loro figlio Raoul ed ai loro amici a quattro zampe.

Ilenia Lazzarin è un’attrice molto popolare nel nostro paese, conosciuta per aver interpretato Viola Bruni in una soap di grande successo, Un posto al sole. Ad ogni modo, l’attrice ha fatto anche tanto altro nella sua carriera, iniziata quando aveva soltanto 17 anni. Ad ogni modo, proprio per prendere parte al cast della soap di Rai Tre, Ilenia si è trasferita a Napoli. L’attrice vive infatti nel capoluogo campano, insieme alla sua famiglia. La sua casa potrebbe essere definita proprio un bel “posto al sole”, visto che grazie alle ampie finestre, è molto illuminata. Gli interni sono semplici ma nel contempo anche di gran classe. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Ilenia Lazzarin

L’attrice, come abbiamo anticipato, vive a Napoli, insieme al marito. La casa è tutta arredata in modo piuttosto semplice ed è anche molto accogliente. Nel salotto, oltre ad esserci immancabilmente la tv, c’è anche un ampio divano grigio che sempre anche molto comodo.

Le pareti sono di colore bianco, così come i mobili ed anche il tavolo dove la famiglia si accomoda, soprattutto in compagnia di amici e parenti. Sulla parete centrale, proprio dietro il divano, c’è una bellissima scritta “Home sweet home”, che da sicuramente un tocco di originalità all’ambiente.

Anche nelle altre stanze, i mobili sono di colore bianco e sulle pareti non mancano le foto e qualche quadro di famiglia. Nello studio si trova una scrivania di colore bianco, una libreria ed una sedia dello stesso colore.

Non manca qualche complemento d’arredo colorato, come la poltrona in velluto viola ed anche diverse piante, collocate negli angoli della casa.

In questo bellissimo appartamento, Ilenia Lazzarin vive insieme al marito Roberto Palmieri ed al loro figlio Raoul nato nel 2019.

Con loro vivono anche gli inseparabili amici a quattro zampe, ovvero dei cani di piccola taglia che molto spesso sono presenti nei video e nei post pubblicati su Instagram dalla stessa attrice.

