Ilona Staller rivela in segreto su Vasco Rossi tenuto nascosto per troppo tempo, ecco a sua confessione

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Ilona Staller che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. La celebre attrice porno, in arte Cicciolina, ha fatto una dichiarazione shock in merito a Vasco Rossi. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Di recente è arrivata una confessione da parte di Ilona Staller che ha fatto rimanere tutti a bocca aperta. In particolare, la celebre attrice 70enne ha rivelato un segreto tenuto nascosto per troppo tempo. La dichiarazione in questione riguarda Vasco Rossi. Ecco tutti i dettagli.

Di recente Ilona Staller ha compiuto ben 70 anni e in occasione del suo compleanno ha deciso di rilasciare un’intervista esclusiva al settimanale “Chi”. Nel ripercorrere tutta la sua carriera, l’ex diva ha dichiarato di avere solo un unico rimpianto nella sua vita. Si tratta del bacio negato a Vasco Rossi, noto cantautore italiano.

Dunque, stando a quanto riportato dall’ex politica ungherese naturalizzata italiana, lei stessa si sarebbe pentita del rifiuto a Vasco Rossi. Queste sono state le parole dell’ex showgirl:

Molti anni fa ero sul palco al Bandiera Gialla e quella sera c’era un giovanissimo Vasco Rossi. Era stupendo e mi aveva seguito in bagno. Io, scema, uscita da un’altra porta ero scappata via, non so perché. Lancio un appello a Vasco: mi spiace tanto non averti baciato, ora mi piacerebbe tanto farlo. O almeno scrivi una canzone per me.

In un secondo tempo Ilona Staller ha spostato l’attenzione su di sé e sul suo futuro. L’attrice a luci rosse ha dichiarato di non voler andare in pensione:

Faccio serate, concerti, dipingo, gioco a scacchi e quasi sempre vinco.

Per concludere l’intervista, Cicciolina, nonostante abbia raggiunto l’età di 70 anni si sente ancora giovane. Infatti lei stessa si è detta ancora soddisfatta del suo aspetto: