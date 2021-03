“In quel momento ho scoperto che lui aveva una seconda vita!”: Anna Falchi e la fine della love story con Fiorello

Oggi ognuno di loro ha una vita piena d’amore con i rispettivi partner, ma sapete che a metà degli anni novanta, nel pieno della loro gioventù e bellezza, Anna Falchi e Rosario Fiorello sono stati insieme? Alcuni di voi certamente lo ricorderanno, ma in pochissimi sapranno il motivo per il quale quella fantastica ed affiatata coppia si è lasciata.

Era il 1995 e il palcoscenico sul quale è scoppiato quell’amore destinato a far invidia a tutta Italia, era quello del teatro Ariston di Sanremo. La bella Anna affiancava Claudia Koll e Pippo Baudo nella conduzione del Festival. Mentre Fiorello era uno dei cantanti in gara, con il suo brano “Finalmente tu“.

Una canzone che ha agito quasi da presagio. Visto che proprio in quei giorni lì, dietro le quinte della kermesse della canzone italiana e nelle camere degli alberghi in cui risiedevano gli artisti, è scoppiata una delle storie d’amore più affascinanti degli anni ’90.

In una vecchia intervista, la Falchi ha raccontato di come lei ha vissuto quel fidanzamento. Un amore intenso, che purtroppo è terminato nel peggiore dei modi.

Io ero molto giovane. Ho donato completamente me stessa a lui e lui si è donato completamente a me. Conservo ancora tutte le sue lettere, i suoi bigliettini. È stato l’uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta. Ma per me è stato anche la più grande delusione. Oggi non ho più nemmeno il suo numero di telefono.