In questa foto, con i capelli biondini, il cappello da cowboy e un sorriso contagioso, era soltanto un bambino. Ma oggi è uno degli attori più amati. Avete capito di chi si tratta?

Pochi giorni fa ha compiuto 50 anni e ad oggi è uno degli attori più apprezzati dal mondo femminile. In questa foto, con i capelli biondini, il cappello da cowboy e un sorriso contagioso, Stefano Accorsi era soltanto un bambino.

Un vero e proprio divo e un sex symbol, apprezzato sia per il suo talento, ma anche per la sua personalità lontano dalle telecamere. Stefano Accorsi è un uomo semplice, vero, che non ha mai indossato una maschera o assunto un aria da “famosa star”. È così che viene visto agli occhi di chi lo segue quotidianamente e che si è lasciato conquistare dai suoi ruoli nei film più conosciuti.

Una carriera che dura da circa 30 anni e che si divide tra cinema, teatro e tv. L’attore italiano nasce a Bologna, il 2 marzo del 1971.

Nel 1991, risponde ad un annuncio di Pupi Avati sul Resto del Carlino, grazie al quale ottiene un ruolo nel film Fratelli e sorelle. Nel 1992, diventa coprotagonista nel film Un posto di Luigi Zaniolo.

La maggiore popolarità, la raggiunge grazie ad una pubblicità del gelato Maxibon e alla sua battuta: “Du gust is megl che uan”. Eccola qui:

Qualche anno dopo, nel ’95, Stefano Accorsi ottiene un vero successo grazie al film Jack Frusciante è uscito dal gruppo e in seguito, con Radiofreccia di Ligabue, vincendo un David di Donatello.

Oggi è apprezzato e ricordato dal pubblico italiano per i suoi numerosi successi. Tra questi, ricordiamo il suo ruolo nel film Romanzo Criminale, dove interpreta la parte del commissario Scialoja.

Ricordiamo poi il film di Muccino, L’ultimo bacio e altri titoli come: Le fate ignoranti, Il giovane Casanova, Baciamo ancora, La nostra terra, Veloce come il vento, Il campione, La dea fortuna e Lasciami andare.

Stefano Accorsi ha avuto i primi due figli, Athena ed Orlando, dalla relazione con l’ex modella Leatitia Casta.

Dal 2013, è legato con Bianca Vitali, che ha sposato il successivo 2015. Dal loro amore sono nati due figli: Lorenzo nel 2017 e Alberto nel 2020.