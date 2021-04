In questa foto è quasi irriconoscibile. Avete capito di chi si tratta?

Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei personaggi del momento. Da poco diventata mamma per la seconda volta della piccola Vittoria, l’imprenditrice digitale è un’icona fashion e un modello da seguire per tutti i suoi followers. Sui social ama mostrare non solo i suoi successi lavorativi ma anche i suoi momenti quotidiani passati insieme alla sua famiglia.

Chiara Ferragni come non l’avete mai vista. Qualche giorno fa, rispondendo a domande poste da alcuni followers, l’imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto del passato. Fin da subito la foto in questione è diventata virale e sta facendo il giro del web.

Quello che possiamo osservare nel post è una Chiara Ferragni diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere oggi. Nello scatto, risalente a qualche anno fa, è presente l’imprenditrice digitale insieme all’amica Giorgia Crivello. Al post in questione la moglie del rapper Fedez ha accompagnato una breve didascalia:

Non vedo l’ora di tornare a fare questo insieme.

Nella foto condivisa da Chiara Ferragni e che sta spopolando sul web, l’imprenditrice digitale si mostra in una versione completamente inedita. Infatti, possiamo osservare i capelli spettinati e il trucco sbavato.

Oltre a ciò, vediamo che l’influencer indossa una canotta bianca che lascia intravedere il reggiseno nero insieme ad una collana di perle bianca. É evidente un cambiamento dell’imprenditrice digitale soprattutto per quanto riguarda lo stile. Sicuramente i look che sfoggia Chiara sui social sono molto più ricercati rispetto a quelli del passato.

Inoltre, quando appare in pubblico, l’influencer presenta sempre un aspetto perfetto. Capelli e make up sono sempre in ordine. In particolar modo, i capelli presentano sempre una piega perfetta e, per quanto riguarda il make up, oggi l’influencer opta per un trucco più naturale che mettendo in risalto i suoi bellissimi occhi. E voi, quale versione di Chiara Ferragni preferite?