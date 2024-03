L’incendio distrugge la sua villa da 6,5 milioni di euro, la famosissima attrice ancora sotto choc

Le fiamme si sono rapidamente propagate, riducendo in rudere quasi l'intera struttura. Le cause dell'incendio sono ancora da verificare.

“La vita può cambiare in un attimo”, scrive l’attrice sui suoi canali social. E in effetti non essere in casa al momento della tragedia l’ha tenuta fuori pericolo. Un incendio di vaste proporzioni, infatti, ha devastato la villa della modella e attrice Cara Delevingne in quel di Los Angeles.

Cara Delevigne, fortunatamente, si trovava a Londra per lo spettacolo “Cabaret” al momento del disastro. Le fiamme che hanno avvolto la struttura, hanno causato il crollo del tetto e il ferimento di due persone.

Le fiamme si sono sviluppate nella parte posteriore della villa. La casa dell’attrice si trova nel quartiere Studio City e i vicini sono rimasti tutti scioccati e sconvolti dall’evento improvviso. Svegliati dal forte odore di bruciato, in molti, si sono allarmati sulla presenza di persone in casa.

Gli eventi hanno preso la piega più tragica e le fiamme si sono rapidamente propagate, riducendo in rudere quasi l’intera struttura. Le cause dell’incendio sono ancora da verificare, e i vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per riuscire a domare l’incendio e scongiurare il pericolo che si propagasse anche ad altre abitazioni.

Un vigile del fuoco è rimasto ferito cadendo da una scala, mentre un occupante della casa ha subito una lieve intossicazione da fumo. Le immagini del drone di ‘Sky News’ mostrano i resti carbonizzati della villa, che, ben visibile osservandola, aveva una superficie di 600 metri quadrati. La villa aveva anche un valore di circa 6,5 milioni di euro. Cara Delevingne ha pubblicato un post in cui emerge il suo dolore e la sua incredulità su Instagram:

Il mio cuore è spezzato. Non riesco a crederci. La vita può cambiare in un batter d’occhio. Abbi cura di ciò che hai. Grazie di cuore a tutti i vigili del fuoco e alle persone che sono accorse per aiutare a spegnere il fuoco.

La modella ha poi ringraziato pubblicamente i pompieri per aver tratto in salvo i suoi due gatti, che inizialmente si temeva fossero dispersi. “Sono vivi. Grazie”, ha infatti scritto in un post pubblicato successivamente.

In molti hanno inviato messaggi di solidarietà a Cara Delevingne, augurandole di superare questo momento difficile. Le indagini sulle cause del rogo sono in corso. La speranza è che la modella possa presto rimettere in sesto la sua casa e recuperare quanto fosse necessario dalla villa.