L’ultimo straziante messaggio di una ragazza di 28 anni dalla discoteca in fiamme: “Mamma ti voglio bene, stiamo per morire”

Ultime straziante parole, in un messaggio audio alla sua mamma e al suo papà. La ragazza di 28 anni non è stata ancora trovata

Le ultime parole per dire addio ai suoi genitori. Una ragazza di 28 anni ha inviato un ultimo messaggio audio alla sua mamma e al suo papà, mentre le fiamme distruggevano La Fonda Milagros a Murcia, in Spagna.

Il papà è subito accorso sul posto, mentre i soccorritori cercavano di salvare quante più persone possibili e ha fatto ascoltare l’ultimo messaggio di sua figlia ai giornalisti.

Mamma, ti voglio bene. Stiamo per morire.

Queste le parole che si sentono nella registrazione, accompagnate dal sottofondo delle grida strazianti di tutte le persone rimaste imprigionate nell’incendio. La ragazza di 28 anni, come ha raccontato il suo papà, si trovava con il fidanzato ed alcuni amici per trascorrere una serata all’insegna del divertimento.

Sono venuti a Marcia, perché a Caravaca non ci sono discoteche. Sono arrivati all’alba. Era la seconda volta che venivano.

Questo il racconto dell’uomo, che non riusciva a trattenere le lacrime. Così come tutti i parenti accorsi delle altre vittime. Molti di loro hanno ricevuto una chiamata e si sono precipitati fuori la discoteca, ormai divorata dalle fiamme. La ragazza di 28 anni non è ancora stata trovata. Sono 15 i dispersi.

Sono invece 13 le persone, finora, che non ce l’hanno fatta. I sopravvissuti sono sotto choc. Alcuni di loro hanno raccontato ai giornalisti i strazianti minuti dentro il locale, prima di riuscire a trovare una via di fuga.

Abbiamo iniziato a sentire l’odore di fumo. Poi sono arrivate le fiamme, i proprietari del locale urlavano e ci dicevano di evacuare. C’erano centinaia di persone perché c’erano diversi compleanni.

Delle venti persone del mio gruppo, nove non sono uscite. È stato angosciante.

Si parla di un cortocircuito, ma i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per cercare le persone che mancano all’appello e per trovare la fonte dell’incendio. La notizia si è già diffusa in tutto il mondo, gettando nello sconforto tantissime persone.