Incidente domestico per Giulia De Lellis

Giulia De Lellis coinvolta in un incidente domestico alla vigilia del suo 25esimo compleanno

Giulia De Lellis è una delle influencer e dei personaggi televisivi più noti nei confini italiani. Prendendo solo come riferimento Instagram, ad esempio, la vulcanologa conta quasi 5 milioni di followers. La romana è salita alla ribalta attraverso Uomini e Donne, il popolare dating show creato e condotto da Maria De Filippi.

Giulia De Lellis: alla conquista di Andrea Damante

All’epoca lei partecipò nelle vesti di corteggiatrice, stregando il tronista Andrea Damante. Con il deejay veronese è uscita dal programma e da lì in avanti non abbiamo praticamente più perso le sue tracce. La storia d’amore ha fatto brillare gli occhi a migliaia e migliaia di telespettatori e telespettatrici, ma, ahimè, non ha avuto il lieto fine.

Il mancato lieto fine

Dopo una serie infinita di tira e molla, infatti, la coppia ha deciso di separare definitivamente le strade. A tenerli ancora oggi uniti Tommaso, il piccolino cagnolino di cui nessuno dei due intende privarsene.

Nelle ultime ore Giulia De Lellis è rimasta coinvolta in un incidente domestico. La modella e star del web ha avuto decisamente un brusco risveglio. La bella capitolina ha raccontato quanto le è capitato mediante delle Instagram Stories. Sul noto social network, si è dapprima sfogata (“succedono tutte a me”), quindi è entrata nel dettaglio della questione.

Un brusco risveglio

Alla vigilia del suo 25esimo compleanno (che cade oggi, venerdì 15 gennaio), si è alzata dal letto, ha fatto alcune cose, poi è tornata in camera ed ha battuto la testa, procurandosi una brutta botta. Il colpo rimediato ha costretto Giuliona a posare per qualche ora il cellulare. La ragazza ha spiegato di voler controllare la situazione.

Giulia De Lellis ragguaglia i fan sulle sue condizioni

Nel caso in cui il dolore alla testa non dovesse passarle, allora sarebbe pronta a sottoporsi a degli accertamenti. Per tutti coloro che sono curiosi di scoprire con chi trascorrerà il giorno di compleanno, la risposta è piuttosto semplice e scontata: insieme alla sua famiglia!