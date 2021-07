Incidente per la nota showgirl: “Ora inizia la riabilitazione”

Di recente Samantha De Grenet è stata vittima di un piccolo incidente che le ha provocato alcuni problemi al menisco. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è mostrata sui social con un paio di stampelle ed ha informato tutti i suoi followers riguardo le sue condizioni di salute. Ecco cosa ha dichiarato.

Samantha De Grenet è stata vittima ha subìto un incidente subìto mentre giocava a padel e che le ha causato una lesione al menisco. A rivelare l’accaduto è stata lei stessa sui social dove è apparsa con un paio di stampelle informando i followers delle sue attuali condizioni.

Queste sono state le parole con cui la showgirl ha informato i fan riguardo il suo stato di salute:

Dopo visita specialistica dal dottor Stefano Lovati, risonanza magnetica e ancora visita, il responso è: lesione al menisco, all’ osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre VA TUTTO BENE!!!!

Nessuna operazione dopo lo spiacevole episodio, che prevede tempi di guarigione molto lunghi, ma solo un periodo di terapia. Il percorso di guarigione sarà lungo e per questo la showgirl dovrà portare molta pazienza. Oltre a ciò, Samantha De Grenet ha anche rivelato il modo in cui si è fatta male.

Stando alle sue parole, la De Grenet ha subìto la lesione al menisco giocando a padel. Per chi non ne fosse a conoscenza, il padel è un gioco molto simile al tennis che ultimamente sta spopolando in ogni parte del mondo e che ha conquistato anche molti personaggi famosi.

La notizia della lesione al menisco non è stata di certo bella per Samantha De Grenet. Nonostante questo spiacevole episodio, però, Samantha De Grenet riuscirà senza dubbio a risolvere questo problema che sta affrontando con coraggio e determinazione, qualità che da sempre la contraddistinguono.