“Incinta su una barca”. La modella mostra il pancione in costume da bagno: lo scatto fa il boom di like

Anche se in dolce attesa, la modella e influencer non rinuncia alla propria femminilità con il costume

Emily Ratajkowski, influencer, modella e attrice, è in dolce attesa del primo figlio dal marito Sebastian Bear-McCleard. A differenza della maggior parte delle mamme, ha preferito non conoscere in anticipo il sesso del nascituro. Il motivo è perché sarà egli stesso a stabilirlo e a comunicarlo quando avrà 18 anni. Nonostante la decisione abbia lo scopo di porre fine a qualsiasi tipo di stereotipo di genere, tanti utenti l’hanno bersagliata sul web.

Emily Ratajkowski: le gioie della gravidanza

Credit: Emily Ratajkowski – Facebook

Al di là delle polemiche, Emily Ratajkowski sta vivendo davvero un bel periodo della sua vita. E condivide costantemente con i followers le gioie della gravidanza.

Il prossimo trend estivo

Credit: Emily Ratajkowski – Facebook

Se fino a qualche tempo fa non esitava a mostrarsi in abiti estremamente succinti (o proprio come mamma l’ha fatta), adesso l’unico soggetto delle immagini condivise sui social è il pancione. Di recente ha colto l’occasione per offrire una piccola anticipazione di un trend che la prossima estate diventerà gettonatissimo.

Nell’ultimo periodo la diva si è concessa una gita in barca. Da alcuni giorni è in una location calda e tropicale. Giusto poche ore fa si era immortalata in micro bikini, e adesso è tornata a deliziare i milioni di followers con la sua sensualità.

Costume audace

Sebbene attenda il primogenito, EmRata (così si fa chiamare su tutte le piattaforme social) non ha affatto intenzione di rinunciare alla propria femminilità e al suo stile, unico e inconfondibile. Pertanto, ha approfittato della mattinata trascorso sullo yacht per sfoggiare un costume particolarmente audace, assolutamente degna di chi lo indossa.

Emily Ratajkowski: sfoggia un modello intero

Si tratta di un modello intero in nero, sgambatissimo e con delle stringhe laterali realizzato da Inamorata. Assieme alla sua migliore amica, veterana del mondo della moda, Kat Mendenhall, Emily ha inventato pezzi cool e aerodinamici che chiunque può portare. Optando per il modello intero, Emily ha messo la silhouette in evidenza, rivelando il pancione sempre più grande.