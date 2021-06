Infortunio per la showgirl in vacanza ad Ibiza

Alba Parietti ha deciso di concedersi una vacanza a Ibiza insieme all’amica di sempre Paola Barale. Purtroppo, però, la nota showgirl è stata vittima di un piccolo incidente che le ha provocato un infortunio al piede. Dopo la disavventura, Alba Parietti ha raccontato la sua disavventura sui social.

In questi giorni Alba Parietti sta trascorrendo una rilassante vacanza ad Ibiza insieme all’amica Paola Barale. Durante questi giorni di vacanza, però, la nota showgirl è stata vittima di un piccolo incidente che le ha provocato un infortunio al piede. Queste sono state le parole con cui Alba Parietti ha raccontato la sua brutta disavventura sui social:

Spaccarsi il quinto dito del piede destro inciampando nel proprio giardino di Ibiza e mettere il piede nel secchiello del ghiaccio, fa molto “superficial cafone”. Ho raggiunto un obiettivo che finalmente è l’opposto di ciò per cui vengo sempre accusata, cioè essere sempre la solita radical chic.

Piccolo incidente per Alba Parietti ad Ibiza, vacanza rilassante insieme a Paola Barale

Alba Parietti ha deciso di concedersi una rilassante vacanza ad Ibiza insieme all’amica di sempre Paola Barale. Le due, però, hanno incontrato anche personaggi a noi noti. Tra questi, gli amici Mahmood, Mario Balotelli, il fratello Enock e Marcello Lippi.

Ovviamente tutti non hanno perso l’occasione di immortalare i momenti della vacanza condividendoli sulle loro pagine social. In particolar modo, Alba Parietti ha sfoggiato il suo fisico perfetto e molti sono stati coloro che sui social le hanno fatto i complimenti per le sue forme.

Accanto a coloro che hanno esaltato la bellezza delle due donne, non sono potuti mancare quelli che hanno fortemente criticato Alba Parietti e Paola Barale, criticate per aver sfoggiato troppo le loro curve. Ovviamente, però, le due hanno preferito non replicare alle critiche e godersi a pieno la loro vacanza.