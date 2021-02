Paola Barale, avete mai visto la sua casa? Un appartamento nel cuore di Milano dalla vista mozzafiato, ma il pezzo forte è il pet interattivo che ha in camera da letto

Paola Barale è una conduttrice e showgirl italiana che deve gran parte della sua carriera a Mike Buongiorno. Per diverso tempo è stata la valletta de La ruota della fortuna. Tuttavia, pare che la sua carriera sia decollata per via della sua somiglianza con Madonna, la nota cantante pop. Nel corso della sua lunga carriera, è stata una ballerina, attrice, conduttrice ed ha goduto di grande popolarità. Oggi, la showgirl vive a Milano, nel quartiere Porta Garibaldi. Il suo è un appartamento luminoso, grazie alle ampie vetrate dalle quali è possibile ammirare la città. E voi, avete mai visto la casa di Paola Barale?

Le foto della casa di Paola Barale

Soltanto lo scorso anno, la showgirl pare abbia aperto le porte di casa, seppur virtualmente, ai suoi fan. Ha così mostrato gran parte del suo magnifico appartamento, pubblicando qualche foto su Instagram. In molti hanno apprezzato la semplicità con cui Paola ha arredato la sua casa e l’attenzione per i dettagli.

A catturare maggiormente l’attenzione è stato il gioco di luci molto particolare, creato dalle lampade. Alcuni però sembra abbiano più volte criticato la Barale per il disordine. Ad ogni modo, il colore che predomina in tutto l’appartamento è il bianco, colore con il quale ha tinto le pareti della sua casa. Questa è stata una scelta strategica, perchè pare che il bianco conferisca maggiore lucentezza all’ambiente.

La zona più particolare della casa è quella relax, che è divisa da una vetrata molto grande. In questa zona la showgirl si divide tra lavoro e relax, sdraiandosi su lettini ampi, circondata da una rilassante luce soffusa conferita dalle tante lampade presenti.

La camera da letto regala una vista davvero mozzafiato sui grattacieli della città. La stanza è arredata in modo abbastanza sobrio, anche in questo caso puntando sul bianco, anche per i mobili. A far impazzire tutti i fan di Paola Barale è però Giulio, il pet interattivo. Si tratta di un dinosauro molto piccolo che è diventato un compagno di viaggi inseparabile della showgirl.

Leggi anche: Fabrizio Corona, avete mai visto la sua casa? Nel cuore di Milano, un appartamento di lusso dove non manca il verde e la palestra