Insulti e minacce per il noto attore: “Mia moglie è spaventata”

Alessandro Gassman minacciato per un tweet riguardo una festa dei suoi vicini di casa

Sono queste ore di tensione per Alessandro Gassman finito al centro di una bufera sollevata in seguito alla pubblicazione di un tweet. Il post in questione riguarda la denuncia di una festa organizzata dai suoi vicini di casa. Dopo la condivisione del tweet il noto attore ha dichiarato di aver ricevuto insulti e minacce rivolti contro tutta la sua famiglia.

Un tweet di Alessandro Gassman ha fatto sì che il noto attore e tutta la sua famiglia ricevessero insulti e minacce. Tutto questo succede in seguito alla denuncia di una festa organizzata dai suoi vicini di casa. Più precisamente, il noto attore si è esposto chiedendo ai suoi followers quale fosse la cosa più giusta da fare.

Questo è il tweet pubblicato da Alessandro Gassman che ha generato la bufera:

Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare.

É questo il tweet che in poche ore ha fatto sì che l’attore e tutta la sua famiglia ricevessero insulti e minacce, anche contro sua moglie. E proprio riguardo sua moglie Alessandro Gassman ha dichiarato:

Mi dispiace soprattutto per mia moglie, che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi.

Infatti molti sono stati coloro che hanno preso le sue difese, altrettanto sono stati quelli che hanno fortemente criticato il noto attore. Questi lo hanno accusato di voler fare la spia chiamando le forze dell’ordine. Tuttavia, l’attore è ora dispiaciuto per aver sollevato delle polemiche e con queste parole si è esposto riguardo la vicenda: