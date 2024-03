“Io e Totti abbiamo avuto una storia, ma ero amica della sua ex”, la rivelazione choc dell’ex gieffina

Non finiscono le rivelazioni anche a quasi un anno di distanza dal primo atto del divorzio “traumatico” tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il capitolo sentimentale legato a Totti, adesso, si arricchisce di nuovi dettagli grazie al clamoroso racconto di Samantha De Grenet a Monica Setta in “Storie di donne al bivio”.

Il programma, in onda il sabato alle 14 su Rai 2, ha ospitato la showgirl e conduttrice che ha fatto delle rivelazioni che aggiungono nuove luci sul gossip intorno a Totti e Blasi. Qui, però, parliamo in particolare del “Pupone”, dell’ex calciatore ed ex capitano della Roma. Samantha De Grenet confessa di aver avuto una storia con il campione della Roma, di cui conserva ancora il ricordo con particolare affetto.

Si tratta di una vicenda mai ufficialmente confermata da nessuno di noi, anche se all’epoca finimmo in tutti i giornali di gossip. […] Incontrai Totti una sera al Circo Massimo, durante un concerto di Antonello Venditti. Appena conclusa la sua relazione con Maria Mazza, fu una serata magica: luci, candele e musica.

Non finisce qui. Samantha De Grenet racconta anche un secondo tempo rispetto a questo incontro fortuito durante il concerto. Era un momento particolare per il calciatore, ed è così che nasce un flirt, e qualcosa di più. La conduttrice racconta anche di alcuni eventi vissuti con Totti:

Qualche settimana dopo, ci ritrovammo in Sardegna e un mattino decidemmo di andare in mare con il jet ski. Ero al comando e, all’improvviso, un’onda molto alta lo fece finire lontano in mare aperto. Ricordo chiaramente di essermi resa conto di averlo perso e di essere stata paralizzata dalla paura. Pensai: ora che ho perso il Campione, come farò a tornare a Roma?

Con Francesco Totti, però, saranno solo diversi momenti belli, ma la storia non si è mai trasformata in un amore vero. Lo racconta proprio De Grenet, “poteva succedere, certo Totti è una brava persona”, rivela. Eppure c’era un elemento che non era da trascurare per Samantha De Grenet, allora:

Non si è mai fatto montare la testa, era una persona normale anche allora. Tuttavia, essendo amica di lunga data della sua ex, Maria Mazza, non volevo cadere nello stereotipo della velina (nel mio caso) con il famoso calciatore. Avevo già avuto esperienze del genere e mi erano bastate.

La showgirl, infatti, poco tempo dopo, ha vissuto una storia d’amore profonda con Alessandro Benetton. Si trattava, in questo caso, di una relazione seria. De Grenet ricorda come fossero due giovani con un amore straordinario. Inoltre, svela anche un altro flirt inedito, quello con Nek.