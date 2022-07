il mondo della musica e dello spettacolo italiano, ieri pomeriggio, hanno appreso la triste notizia della morte di Flavia Pozzaglio, conosciuta dai più con il suo nome d’arte Irene Fargo. Ad annunciarne il decesso, avvenuto in circostanze che ancora non sono state rese note, ci ha pensato l’amica e cantante Giovanna Nocetti.

Stando ad alcune prime indiscrezioni, pare che a portare via per sempre il talento e la meravigliosa voce di Flavia sia stata una malattia con cui lottava da tempo.

Ad annunciare il decesso di Irene Fargo, così era conosciuta nel mondo artistico, ci ha pensato l’amica e cantante Giovanna Nocetti, che su Facebook ha pubblicato uno scatto in cui posa insieme a lei e in cui ha scritto:

Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace. L’ultima trasmissione televisiva è stata a Tv2000 eravamo felici. Grazie a Magda.

Nata a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, nel 1962, Flavia Pozzaglio aveva esordito nel mondo della musica nel 1987, quando al Festival di Castrocaro presentò il suo brano “Fretta di Te”.

Iniziò a comparire con il nome d’arte Irene Fargo poco dopo, quando incontrò e iniziò a collaborare con il produttore Enzo Miceli.

Nel corso della sua carriera ha partecipato per due volte al Festival di Sanremo, nel 1991 e nel 1992, piazzandosi per entrambe le volte al secondo posto della classifica delle nuove proposte.

La notizia della morte di Irene ha suscitato grande tristezza in tutto l’ambiente musicale e teatrale. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio scritti dai tanti fan ma anche da moltissimi artisti che con lei hanno avuto il piacere di lavorare negli anni.

Addirittura, Renato Zero, probabilmente consapevole delle sue condizioni drammatiche, qualche giorno prima della morte aveva scritto così sui suoi canali social:

Poi purtroppo ieri l’artista non ce l’ha fatta e si è spenta per sempre. Molto toccante il post pubblicato su Facebook da Roby Facchinetti:

A soli 59 anni Irene Fargo è volata in cielo. Cara Irene, sei sempre stata un’artista brava e sensibile. Ho avuto il grande piacere di lavorare in un tuo progetto musicale e non ho mai dimenticato quanto amassi la musica, e quanto la tua vocalità fosse particolare e unica.