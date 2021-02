Irene Grandi, avete mai visto la sua casa? Una vera reggia ricca di arte e storia, immersa nella vegetazione toscana

Irene Grandi è una cantautrice italiana tra le più amate di sempre. Il realtà ha conquistato il successo negli anni Novanta, ma ancora oggi è una delle più grandi artiste di sempre. Grazie al suo talento ed alla sua bellissima voce, Irene ha conquistato milioni di italiani, anche se è molto famosa anche all’estero. Lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 25 anni di carriera. Irene vive in Toscana, in una splendida villa immersa nella vegetazione. La cantante sembra essere molto legata a Firenze quello che la stessa definisce “il luogo delle mie radici e a cui devo la mia formazione”. La sua casa sembra essere stata progettata nei miei dettagli e pare che la cantante si sia affidata agli architetti dello studio Arcabi e nello specifico ad Elisabetta Grassi, una grande professionista ma soprattutto sua grande amica. E voi, avete mai visto la casa di Irene Grandi?

Le foto della casa di Irene Grandi

L’esterno dell’immensa villa dove abita Irene sembra aver mantenuto l’aspetto originario della colonica. All’ingresso si trova un grande cortile, circondato dal verde e dalla natura incontaminata. In questa area sono presenti opere d’arte contemporanea ed una cassa realizzata in alluminio, contenente diversi oggetti personali dell’artista. Il salotto è quell’area della casa che Irene utilizza per la meditazione e per il relax.

Tanti i pezzi d’arredo molto particolari, così come diversi ricorsi di viaggio ed un bellissimo camino. Questo salotto in realtà è adiacente allo studio. A divedere le due stanze, ci sono delle aperture da entrambe le parti. La cucina è realizzata in pietra di lavagna a piano cavo, mentre il lavello è realizzato come quelli di una volta. Una grande particolarità che non passa inosservata è la botola di vetro che fa emergere direttamente dal pavimento in resina, un antico pozzo.

Lo studio è una delle stanze preferite della cantante, il luogo dove compone e dove crea la sua musica. All’interno sono presenti diversi premi da lei vinti, tanti libri, cd ed anche un armadio bellissimo con le ante rivestite dalle partiture musicali.

Il bagno è molto particolare, perchè sembra un grande giardino fiorito ed è stato realizzato dall’artista Cristina Monti. In questa bellissima villa, molto originale e particolare, Irene Grandi vive insieme a Lorenzo Doni, suo marito.

