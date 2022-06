Irene Grandi lascia il marito dopo 4 anni d’amore: ecco cosa è successo

Senza ombra di dubbio Irene Grandi è una delle artiste più amate e apprezzate nel panorama della musica italiana. In questi ultimi giorni la cantante si è ritrovata al centro del gossip per la fine della sua storia con suo marito, un avvocato fiorentino con cui era sposata da quattro anni. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Irene Grandi è tornata single. Dopo quattro anni d’amore è finito il suo matrimonio con Lorenzo Doni, un avvocato fiorentino con il quale era sposato da quattro anni. L’artista italiana ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere Fiorentino’ dove ha svelato il motivo della fine del matrimonio.

Queste sono state le parole di Irene Grandi a riguardo:

Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi sono sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per calmare certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica.

Dopo queste parole, la cantante ha svelato la fine del matrimonio prendendosi gran parte delle colpe. Ecco cosa ha dichiarato Irene Grandi a riguardo:

Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito.