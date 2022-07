UeD, Fabio Mantovani operato al ginocchio: il gesto di Isabella Ricci

Fabio Mantovani e Isabella Ricci sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate di Uomini e Donne. In queste ultime ore l’ex dama del programma ha voluto condividere con i suoi fan alcuni aggiornamenti riguardo le condizioni di salute di suo marito che qualche giorno fa ha subìto un’operazione al ginocchio.

A fine giugno Fabio Mantovani si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla gamba. Dopo l’operazione sua moglie Isabella Ricci si è dedicata intensamente a lui. In questi ultimi giorni l’ex dama di Uomini e Donne ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni di salute di suo marito. Ecco come sta Fabio oggi.

L’operazione al ginocchio subìto da Fabio Mantovani ha interessato i moltissimi fan della coppia. Per questo Isabella, dopo le numerose richieste da parte dei suoi followers, ha deciso di svelare come sta suo marito dopo l’intervento. L’annuncio è stato fatto tramite la sua pagina Instagram.

Isabella, dunque, ha condiviso uno scatto che la immortala insieme a suo marito. All’immagine l’ex dama del programma di Maria De Filippi ha accompagnato una breve didascalia:

Mio marito sta meglio. Il percorso sarà un po’ lungo. Vi ringraziamo per esserci stati così vicino e per essere stati così affettuosi. Vi aggiorneremo!

La notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai numerosi fan della coppia. Questi ultimi, infatti, hanno mostrato grande interesse nei confronti dell’ex cavaliere di Uomini e Donne per l’intervento subìto. Tra i tanti che hanno inviato messaggi di pronta guarigione alla coppia non è potuto mancare quello di Tina Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne ha lasciato un like all’immagine condivisa da Isabella Ricci. Ricordiamo che Tina ha sempre appoggiato la storia d’amore nata tra Fabio e Isabella all’interno del programma. Queste sono state le parole che la donna ha scritto per loro in occasione del matrimonio: