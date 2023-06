Isabella Ricci torna a Uomini e Donne dopo l’addio a Fabio? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Isabella Ricci potrebbe fare il suo ritorno al programma di Uomini e Donne. La notizia inaspettata giunge qualche giorno dopo l’addio definitivo a Fabio Mantovani. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Isabella Ricci è stata una delle protagoniste più popolari e chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. Dopo la separazione definitiva con Fabio Mantovani, l’ex dama è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, renderla protagonista di un gossip è stata un’indiscrezione diffusa in rete.

Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Fabio Mantovani, la donna potrebbe tornare ad essere una concorrente del trono over di Uomini e Donne. A diffondere la notizia è stato il sito “Anticipazioni TV”. Attualmente, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale scoop in quanto né la diretta interessata né Maria De Filippi hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione.

Isabella Ricci: la separazione con Fabio Mantovani

A distanza di un anno dalla celebrazione del matrimonio, Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. A diffondere l’annuncio sui social è stata la stessa ex dama attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero… non è vero..

Nonostante la coppia sembrava più unita che mai, il loro matrimonio è durato poco. I due avevano deciso anche di trasferirsi nella città di Dubai dove poter iniziare un nuovo capitolo della loro vita. In ogni modo, di recente in rete circolano numerose voci sulla loro separazione. Pertanto, alcuni sostengono che Fabio abbia ingannato la sua ex compagna con lo scopo di sfruttarla per interessi economici.