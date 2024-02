Isola Dei Famosi 2024, chi prenderà il posto di Alvin? Ecco chi potrebbe essere la nuova inviata

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, potrebbe approdare un nuovo volto televisivo a “L’Isola Dei Famosi 2024“. Dopo la notizia sul cambio di conduzione di Ilary Blasi, ecco chi potrebbe prendere il posto di Alvin in Honduras. Scopriamo insieme chi potrebbe essere la nuova inviata.

La nuova edizione de L’Isola Dei Famosi 2024 è alle porte. A seguito delle anticipazioni sull’avvento di Vladimir Luxuria la quale prenderà il posto di Ilary Blasi, si è diffusa un’altra inedita notizia su chi approderà in Honduras in qualità di inviato.

Infatti, quest’anno non vedremo più Alvin sul piccolo schermo bensì una nota conduttrice italiana. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Elenoire Casalegno. A diffondere l’annuncio è stato “TvBlog” con queste parole:

Chi ricoprirebbe il ruolo di inviato nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi? Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a guidare i naufraghi dall’Honduras ci possa essere Elenoire Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto ultimamente spesso ospite de La vita in diretta su Rai1, è già stata in predicato di ricoprire questo ruolo all’Isola dei Famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto.

Non è tutto. Nonostante non parteciperà a L’Isola Dei Famosi 2024 in qualità di inviato, Alvin assumerà un nuovo ruolo nel reality show in onda su Canale 5. Infatti, secondo alcune voci, il conduttore potrebbe vestire i panni di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

Dunque, quest’anno la scelta degli autori su chi dovrà collegarsi in studio sarebbe ricaduta sulla famosa conduttrice Elenoire la quale è spesso ospite a La Vita In Diretta su Rai 1. D’altronde, anche per quanto riguarda la conduzione ci sono grandi novità. Infatti, Vladimir Luxuria condurrà la nuova edizione del reality show e prenderà il posto di Ilary Blasi.