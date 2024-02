Sonia Bruganelli sarà la nuova opinionista dell’Isola dei famosi: l’annuncio

La primavera è ormai alle porte e, come quasi tutti sanno, questa stagione non porta solo alberi in fiori ed i primi caldi, ma anche nuovi programmi. Infatti, come ogni anno, in primavera dovrebbe ripartire il programma Mediaset l’Isola dei Famosi. Il reality vedrà molti cambiamenti in questo 2024. Infatti, la precedente conduttrice Ilary Blasi ha già lasciato la sua poltrona a Vladimir Luxuria, e dunque, la poltrona da opinionista resta vacante. Ma, secondo alcune indiscrezioni Mediaset non ha perso tempo, ed ha trovato una nuova opinionista per l’isola, stiamo parlando di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli opinionista Isola dei Famosi

Sonia Bruganelli, imprenditrice italiana e donna di spettacolo, conosciuta da molti per essere l’ex moglie di Paolo Bonolis, sarà la nuova opinionista dell’Isola dei famosi. La donna, madre di tre figli, ideatrice di una linea di abbigliamento per bambini e titolare di un’agenzia per casting per tv, cinema e teatro, si cimenterà in una nuova sfida. Il programma, che vede diversi naufraghi su un’isola, verrà condotto da Vladimir Luxuria, opinionista fino al 2023. Già da tempo, girano voci sui possibili partecipanti al reality, ed alcune sarebbero state confermate.

Infatti, la partecipazione di Sonia come opinionista non sembra essere solo un’indiscrezione ma quasi una certezza. La donna, ha già lavorato come opinionista al Grande Fratello Vip, ed ora, vuole mettersi nuovamente in gioco con questa nuova sfida. Tra i papabili concorrenti, emergono nomi come Joe Bastianich, Samuel Peron e il giornalista Alan Friedman. C’è chi ipotizza che ci saranno tra i concorrenti, anche alcuni dei partecipanti al Grande Fratello Vip, ma queste voci, restano ancora da verificare.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, due anni fa, aveva dichiarato che non sarebbe tornata a fare l’opinionista. Ma, a quanto pare, l’imprenditrice avrebbe cambiato idea in merito a questo ruolo delicato. Restiamo in attesa dei nomi ufficiali dei naufraghi che, affronteranno la temibile sfida dell’Isola dei Famosi.