Isola dei Famosi, cambia il cast a un giorno dal via dopo l’abbandono di una concorrente

L’Isola dei Famosi 2021 partirà su Canale 5 domani, lunedì 15 marzo 2021, e c’è già una modifica nella rosa dei concorrenti dell’adventure game show . Dopo il forfait di Miss Italia 2019 Carolina Stramare, entra al suo posto Myrea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione (e viceversa).

L’Isola dei Famosi: individuata la sostituta

Myrea Stabile ha 22 anni, viene da Brescia e nella vita fa la graphic designer. Durante la recente partecipazione al programma del giovedì sera di Italia 1 si è imposta in coppia con il ‘secchione’ Luca Marini. Comunque già in passato la giovane aveva preso parte a uno spettacolo tv, essendo stata tra i volti di Ciao Darwin nella sfida Belli contro brutti (per quale fazione abbia parteggiato ve lo lasciamo immaginare!).

La parentesi a La Pupa e il Secchione

Nel corso della trasmissione guidata da Andrea Pucci e Francesca Cipriani si è meglio raccontata, soffermandosi sulle sofferenze risalenti al passato, che l’ha vista subire a scuola episodi di bullismo, oltre al trauma provocato dal divorzio dei genitori.

La sostituzione a poche ore dal via non costituisce la prima decisione assunta dalla produzione in queste conclusive battute preliminari. È ancora recente il caso di positività al Covid-19 di Elettra Lamborghini. La vulcanica ereditiera e cantante (in gara al Festival di Sanremo 2020 con Musica e il resto scompare) ha dato la spiacevole notizia via social, ovviamente delusa e amareggiata dagli inattesi sviluppi.

L’aggiunta di Tommaso Zorzi

Le toccherà rinunciare alla puntata inaugurale perché in isolamento, ma sarà comunque collegata dal salotto di casa per sua alcuni interventi. In seguito a tale imprevisto la squadra degli opinionisti del reality di Canale 5, già composta da Iva Zanicchi, ha visto l’aggiunta di Tommaso Zorzi, reduce dal successo conquistato al Grande Fratello Vip 5.

L’Isola dei Famosi: un trio da favola

L’influencer darà manforte e, se il responso del pubblico sarà favorevole, forse assisteremo prossimamente a un trio da favola: Lamborghini, Zanicchi e Zorzi, che chiedere di più?