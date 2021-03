Isola dei Famosi, conosciamo meglio il naufrago Awed: chi è e cosa fa nella vita

É stato il primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Simone Paciello, in arte Awed, di professione youtuber si è fatto conoscere grazie alle sue grandi capacità tanto da essere scelto come concorrente del reality. Conosciamo meglio il naufrago di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Classe 1996, Simone Paciello è diventato celebre sul web grazie alla condivisione dei suoi video parodia che affondano le radici nel suo essere partenopeo. Come raccontato dallo stesso Awed, il noto youtuber ha iniziato questo lavoro per caso ma soprattutto come evasione dallo studio.

Di lì a poco, però, lo youtuber ha riscosso moltissimo successo tanto da essere pubblicato su Sky Uno. I suoi video, infatti, hanno visto la partecipazione a due edizioni di Social Face, il programma di Sky Uno. Dunque Awed è riuscito a trasformare quello che era un suo semplice hobby in un vero e proprio lavoro.

Ma Awed è conosciuto non solo per la sua professione di youtuber ma anche per il gossip. Infatti, è nota la sua lunga storia d’amore con Ludovica Bizzaglia, attrice di un Posto al sole e presente nel cast di Una vita in bianco. Stando a quanto riportato dalle cronache rosa, i due si sono conosciuti a Roma in occasione delle riprese del film Un natale al Sud.

Isola dei Famosi, lo scontro di Awed con Gilles Rocca

Grazie alla sua popolarità raggiunta per la sua professione di youtuber, Awed è sbarcato in Honduras. In questi ultimi giorni il naufrago si è reso protagonista di una lite con Gilles Rocca. Lo scoppio della lite riguarderebbe la delusione dell’attore e regista nei confronti dello youtuber per non essergli stato accanto dopo alcuni accertamenti medici.

Queste sono state le parole che Gilles Rocca ha rivolto al giovane youtuber: