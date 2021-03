Isola dei Famosi, come sta Gilles Rocca dopo il malore

Dopo aver lasciato momentaneamente il gioco, il naufrago è tornato in gara

Grande preoccupazione all’Isola dei Famosi dopo il malore improvviso che ha colpito il naufrago Gilles Rocca. Infatti, l’attore e regista ha abbandonato momentaneamente il gioco a causa di un malore improvviso. Sono intervenuti i medici che hanno deciso di sottoporre il naufrago ad esami più specifici.

Gilles Rocca ha abbandonato momentaneamente l’Isola dei Famosi per sottoporsi a degli accertamenti. Le sue condizioni di salute hanno provocato una grande preoccupazione nei suoi compagni di avventura i quali hanno passato una pessima notte anche a causa della paura dei serpenti.

Tuttavia, però, il peggio è passato. Infatti, all’inizio della puntata del 25 marzo dell’Isola dei Famosi, la padrona di casa Ilary Blasi ha chiesto subito al naufrago quali fossero le sue condizioni. Il naufrago ha risposto così alla conduttrice:

Ilary a dire il vero io stavo bene già quando mi hanno portato via. Ho fatto dei controlli, mi hanno fatto sedici ore di flebo, adesso sto bene, tutto rientrato.

Dunque è arrivata la rassicurazione di Gilles il quale ha affermato di stare bene e che gli esami a cui è stato sottoposto sono stati fatti in via precauzionale. Inoltre, Gilles Rocca ha dimostrato di essere in buone condizioni di salute anche affrontando le varie prove previste nella puntata. Il naufrago, infatti, ha superato brillantemente tutte le sfide.

Isola dei Famosi, sta bene Gilles Rocca dopo il malessere

L’allontanamento dell’attore e regista dall’Isola dei Famosi è durato una giornata. Infatti, dopo un malessere improvviso avvertito, il naufrago è stato allontanato da Playa Palapa per sottoporsi a degli accertamenti.

Nella puntata andata in onda il 25 marzo, però, Gilles Rocca ha dimostrato di essersi ripreso anche grazie alla sua capacità di affrontare le prove previste nella puntata. Ha infatti contribuito a vincere la prova ricompensa, che ha regalato alla squadra dei Burinhos un piatto di spaghetti al pomodoro e polpette.