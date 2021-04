Isola dei Famosi, scoppia la polemica su Daniela Martani

Daniela Martani, naufraga dell’Isola dei Famosi, sta dimostrando di essere una delle protagoniste indiscusse del reality. In particolar modo, il regime alimentare della naufraga sta creando delle spaccature tra lei e tutto il gruppo. Durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, molto sono state le polemiche nate attorno all’ex hostess.

Daniela Martani sta dimostrando di essere una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. In particolar modo, il suo regime alimentare vegano risulta essere al centro di alcune polemiche sollevate durante la sesta puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

Nel corso della puntata, infatti, Daniela Martani e Gilles Rocca sono stati protagonisti di uno scontro. In particolar modo, l’ex hostess ha accusato l’attore e regista di averle mancato di rispetto. Inoltre, la Martani si è lamentata perché, essendo colei che mangia di meno, non viene sostenuta da tutti i suoi compagni.

Queste sono state le sue parole:

Ieri Gilles mi ha fatto un appunto vergognoso perché, dopo che aveva tagliato il cocco, mi era capitato un pezzo più largo ma più sottile e sono stata accusata di avere fatto la furba e di avere preso il cocco più grande. […] Gilles spesso mi manca di rispetto a questa cosa non mi piace. Ho 10 anni più di lui e pretendo rispetto, perché sono più grande e perché sono quella che mangia di meno essendo vegana, non mangio pesce e lumache

Durante la discussione è poi intervenuta Valentina Persia la quale, non essendo d’accordo con le parole di Daniela, ha dichiarato:

È un problema tuo. Lei non può pretendere di avere più riso perché non mangia pesce e lumache. Il riso va diviso equamente. Non le ho detto io di essere vegana.