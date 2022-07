Isola dei Famosi, ecco come Nicolas Vaporidis spenderà il montepremi

Lo scorso 27 giugno è giunta al termine la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi in cui ha trionfato come vincitore Nicolas Vaporidis. In un’intervista rilasciata al giornale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ l’attore 40enne ha svelato in che modo utilizzerà il montepremi vinto nel reality. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Nicolas Vaporidis è il vincitore della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore 40enne è riuscito a trionfare su tutti gli altri naufraghi, aggiudicandosi un montepremi di 100 mila euro. Metà della vincita verrà devoluta in beneficienza e l’attore ha svelato in che modo utilizzerà il denaro.

Questo è quello che l’attore 40enne e vincitore dell’Isola dei Famosi ha svelato al giornale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’:

Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv.

Nicolas Vaporidis sofferente dopo l’Isola dei Famosi

Senza ombra di dubbio l’esperienza all’Isola dei Famosi ha segnato moltissimo i naufraghi. Per quanto riguarda le condizioni di Nicolas Vaporidis, c’è da dire che l’attore è ancora sofferente:

Ho perso 8 chili, peso 56 kg come a 13 anni. Ho l’aspetto da patito, ma i medici hanno detto che recupererò.

Oltre a ciò, a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ Nicolas Vaporidis ha svelato che l’esperienza vissuta in Honduras lo ha fatto crescere molto. Nonostante ciò, l’attore ha dichiarato che dopo l’Isola dei Famosi non parteciperà più a nessun reality.

Sull’isola non è passata inosservata la sua amicizia con Edoardo Tavassi. Riguardo il fratello di Guendalina Tavassi, la star di Notte prima degli Esami ha dichiarato: