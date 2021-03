Isola dei Famosi, ecco la prova che mette a tacere le voci su Akash Kumar

In questi giorni l’ormai ex naufrago della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Akash Kumar, si è ritrovato al centro di alcune polemiche. Infatti, il modello sta facendo molto chiacchierare i vari salotti televisivi. Il colore dei suoi occhi e la sua identità sono argomenti di cui in questi giorni si sta trattando molto.

La sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 sta facendo parecchio discutere. Akash Kumar è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Qualcuno sostiene che sia ricorso alla chirurgia per modificare il colore dei suoi occhi, mentre altri, tra cui l’opinionista Tommaso Zorzi, lo hanno ripreso riguardo i nomi falsi con cui si sarebbe presentato in alcuni programmi tv.

Ad oggi, però, tutti i dubbi riguardo il modello Akash Kumar vengono messi a tacere. Infatti sui social sono state pubblicate alcune prove che svelano la verità riguardo i fatti. É Amedeo Venza a pubblicare la prova schiacciante che mette a tacere le voci riguardo l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, il passaporto conferma l’identità di Akash Kumar

É Amedeo Venza a pubblicare la prova che svela tutta la verità riguardo l’ex naufrago. Infatti, è stato pubblicato il passaporto che conferma l’identità e il colore degli occhi del modello. Come si può notare sul documento, il vero nome del modello è Akash Kumar, mentre nella sezione del colore degli occhi c’è scritto azzurro, come sostenuto dallo stesso Akash Kumar.

Questa è la didascalia che Amedeo Venza ha accompagnato allo scatto del passaporto:

Intanto iniziamo a confermare che il suo nome è realmente Akash. Colore degli occhi: “Azzurri” luogo di nascita Delhi (ind). Quando andate dalla D’Urso mostratelo almeno fate vedere che lo conoscete.

Dopo le polemiche insorte riguardo il suo vero nome e il colore degli occhi, il modello ha sempre smentito le voci in circolazione, affermando di non essere mai ricorso alla chirurgia per modificare il colore dei suoi occhi.