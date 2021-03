Akash Kumar un fiume in piena pubblica le chat con Tommaso Zorzi

Uscito dall’Isola dei Famosi ieri sera, Akash Kumar ha immediatamente puntato il dito contro il reality show di Canale 5 e i suoi protagonisti. L’ormai ex naufrago, che ha abbandonato il programma dopo uno scontro con lo studio, rifiutando l’opportunità di permanere a Parasite Island, si trova ancora in Honduras, dove gli toccherà scontare la quarantena prima di rientrare in Italia. Rimasto sveglio fino a mattina, e ripreso il controllo dei suoi social, il top model si è sfogato per la notte intera con i suoi followers su Instagram.

Tra coloro con cui Akash Kumar ha il dente avvelenato spicca Tommaso Zorzi. Nelle Instagram Stories pubblicate qualche ora fa, ha deciso di condividere le schermate di una vecchia chat con lui.

Probabilmente risalgono ad alcuni giorni prima di mettersi in viaggio verso l’Isola. L’ex gieffino cerca un clima distensivo, proponendo ad Akash di vedersi, invitandolo addirittura a recarsi da lui. Ma nisba, il modello replica frettoloso con un messaggio vocale. Non è per nulla intenzionato a chiarire eventuali malintesi occorsi in passato.

Akash Kumar pare non aver la benché minima intenzione di collaborare, di scendere a più miti consigli. Sulla sua pagina condivide la chat, come a volersi mostrare superiore, in cerca di consenso. Rivolgendosi a Zorzi, sostiene di essere stato un signore con lui.

Tommaso avrebbe cercato di rovinarlo, ma lo avrebbe mangiato, almeno sarebbe pulito e sano. E, in tono sarcastico, lo ha affondato: la televisione ha bisogno di gente tipo Zorzi. Ma, a distanza di pochissime ore, lo screen è magicamente svanito.

Il contesto trash – ha continuato Akash Kumar – non gli appartiene. Sente di avere avuto il “coraggio” di dire la sua, è uscito da re e si è aggiudicato pure l’ultima prova. Col senno del poi eviterebbe di rifare l’Isola, più fonte di dispiaceri che di altro.