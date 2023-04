Isola dei Famosi, furiosa lite tra Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone: cosa si sono detti

All’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono resi protagonisti di una furiosa lite. La coppia, che fa parte della tribù degli Accopiados, si è lasciata andare ad un acceso litigio che non è passato inosservato e posto al centro delle pagine dei principali giornali di gossip. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Tutto è iniziato quando Simone Antolini ha confessato di aver avuto un crollo dovuto alla sua permanenza in Honduras. Nel dettaglio, il naufrago ha rivelato che non ha sentito il suo compagno particolarmente vicino. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Oggi ho avuto un crollo derivato dalla permanenza sull’isola. Forse però derivato anche dal mio interiore, perché sto facendo un percorso e come tante altre cose certe volte si può scendere per poi risalire.

Successivamente Simone Antolini si è rivolto al suo compagno, verso il quale si è espresso in questo modo:

Quando non riesco più a capire cosa mi circonda e quando tutto diviene pesante, di avere una persona che mi comprende e che mi capisce, con cui parlare e ad oggi non ne vedo una. Io ti sto dicendo che ho bisogno di quella persona e oggi non ti sento vicino.

Alle parole del suo fidanzato, però, Alessandro Cecchi Paone sembra non aver reagito bene. I due si sono quindi resi protagonisti di un acceso litigio. Queste sono state le parole che il giornalista ha rivolto al suo compagno:

E allora trovatene un altro! In che senso? Se dici che io non ne sono capace ce ne vuole un altro. L’hai detto tu che non ti sto vicino e non ti capisco. Allora significa che ti serve qualcuno che lo sia. Perché io qui sono sempre lo stesso.