Isola Dei Famosi: i concorrenti si rivoltano perché un Vip “puzza”

Nel corso delle ultime ore è emerso un inedito retroscena per quanto riguarda la nuova edizione de “L’Isola Dei Famosi“. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, i concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi si sarebbero rivolti contro gli autori del programma per via di un vip che puzza di troppo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La nuova edizione de L’Isola Dei Famosi si avvicina sempre di più. Ormai manca davvero poco al suo debutto. Il celebre reality show condotto da Ilary Blasi avrà inizio il 17 aprile, dunque a due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, ci sarebbe stato un piccolo inconveniente che avrebbe sconvolto i preparativi del programma.

A diffondere la notizia è stato il settimanale “Nuovo Tv”. Stando a quanto riporta il giornale, i concorrenti di un popolare reality show si sarebbero rivoltati contro la decisione di far partecipare un personaggio famoso. Attualmente, non sappiamo con certezza se il reality show di cui si parla è proprio L’Isola Dei Famosi.

Al contrario, sappiamo che il vip di cui stiamo parlando sarebbe un cantante campano. Queste sono state le parole riportate dalla rivista:

Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual

Dunque, attualmente non c’è dato sapere con precisione l’identità del diretto interessato. Nel frattempo, sul web è stato svelato il presunto cast del programma condotto da Ilary Blasi. Tra i naufraghi troveremo Gianmarco Onestini, Elga e Serena Enardu, Alessandro Cecchi Paone con il compagno e molti altri.