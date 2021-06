Isola dei Famosi, Ignazio Moser si rifiuta di fare la proposta di matrimonio in spiaggia

Lunedì 7 giugno è andata in onda la finalissima dell’Isola dei Famosi. Una puntata davvero emozionante in cui il pubblico ha decretato come vincitore di questa edizione lo youtuber Awed. Durante la puntata non sono mancati momenti davvero emozionanti, come l’incontro tra il naufrago Ignazio Moser e la fidanzata Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez è sbarcata in Honduras per riabbracciare l’amore della sua vita, Ignazio Moser. La coppia si è resa protagonista di un momento davvero emozionante che ha provocato la commozione non solo degli ospiti in studio ma anche di tutti i telespettatori presenti a casa.

Prima di riabbracciare la sua fidanzata, Ignazio Moser ha letto alcuni pensieri scritti dalla sua fidanzata. Successivamente Ignazio e Cecilia si sono incontrati lasciandosi andare a baci davvero appassionati. Un momento che ha fatto davvero invidia e che ha provocato la commozione di tutti i telespettatori.

Ma è proprio durante questo momento che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di rifiutare la proposta lanciata da Ilary Blasi e dalla produzione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, infatti, ha spinto il naufrago a chiedere la mano di Cecilia. Queste sono state le parole di Ilary Blasi:

C’è il tramonto, il mare, la spiaggia. Se scavi lì sotto c’è una cosetta, mi sono portata avanti.

Nonostante la richiesta della conduttrice e dei presenti in studio, Ignazio Moser si è letteralmente rifiutato di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Queste sono state le parole con cui il naufrago ha giustificato il suo rifiuto:

Sono cose che preferiamo tenere riservate. Già la nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse vorrei scegliere io l’anello. Vi ringrazio ma questa cosa qui no. Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò.

Dopo che Ignazio ha pronunciato queste parole, è intervenuta Cecilia Rodriguez che si è schierata a favore del suo compagno, affermando di essere d’accordo con lui.