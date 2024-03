Isola dei Famosi, il famosissimo cantante di Sanremo pronto a sbarcare in Honduras: l’indiscrezione bomba

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, San Giovanni potrebbe diventare un nuovo concorrente de L’Isola Dei Famosi 2024. Vladimir Luxuria, la quale ha preso il posto di Ilary Blasi, starebbe selezionando i nuovi naufraghi e tra questi ultimi avrebbe scelto anche l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Senza alcuna ombra di dubbio, San Giovanni è uno dei cantanti emergenti più amati e chiacchierati nel mondo della musica italiana. Dopo aver partecipato in gara al Festival di Sanremo 2024, l’artista potrebbe approdare in qualità di concorrente nella nuova edizione de L’Isola Dei Famosi.

A diffondere tale indiscrezione è stata Deianira Marzano attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, un utente avrebbe segnalato alla nota influencer che San Giovanni avrebbe ricevuto la proposta di partecipare al reality show in onda su Canale Cinque. Tuttavia, lui stesso avrebbe rifiutato senza esporre le motivazioni.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ne la nuova conduttrice Vladimir Luxuria ne San Giovanni hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla questione. Nel frattempo, sul web sono emersi altri presunti nomi di chi potrebbe approdare in Honduras: Joe Bastianich, Alan Friedman e il ballerino Samuel Peron.

San Giovanni sul periodo difficile

Di recente, San Giovanni ha annunciato la sua decisione di allontanarsi per un po’ dai riflettori. Con queste parole l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha affermato di stare attraversando un periodo particolare della sua vita: