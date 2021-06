Isola dei Famosi, il grande dolore di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli è uno dei naufraghi che quest’anno sta vivendo la grande avventura all’Isola dei Famosi. Lo sbarco in Honduras per Andrea è avvenuto con un po’ di ritardo rispetto agli altri concorrenti ma sin da subito ha dimostrato di essere parte integrante del gruppo. Come da lui stesso raccontato, la sua vita è stata caratterizzata da momenti davvero difficili.

Le condizioni estreme in cui i naufraghi dell’Isola dei Famosi sono costretti a vivere in Honduras hanno arrecato diverse difficoltà agli isolani. In particolar modo, Andrea Cerioli è colui che risentendo maggiormente delle drastiche condizioni di questa edizione del reality.

Il pensiero di abbandonare tutto e tornare in Italia dalla sua fidanzata e dalla famiglia ha sfiorato più volte il naufrago. Come dai lui raccontato, durante la sua vita Andrea Cerioli ha dovuto attraversare momenti di grande difficoltà e la perdita di sua mamma è stato senza dubbio il dolore più grande.

Isola dei Famosi, il dolore di Andrea Cerioli per la perdita di sua mamma

Un dolore che, dopo molti anni, Andrea porta dentro il suo cuore e che mai riuscirà a cancellare. In questi giorni il reality ha voluto fare una bella sorpresa al naufrago, permettendogli di parlare con sua sorella Giada alla quale Andrea è molto legato.

Proprio questa è stata l’occasione in cui Andrea Cerioli ha parlato della scomparsa di sua mamma e del dolore che ha provocato non solo a lui ma a tutta la sua famiglia. La mamma di Andrea ha perso la sua battaglia contro una terribile malattia che l’ha portata via per sempre.

Come anche dichiarato dallo stesso Cerioli, il naufrago più volte ha ringraziato pubblicamente Maria De Filippi. Questo perché la regina della tv gli ha dato la possibilità di partecipare come tronista al programma Uomini e Donne. Grazie al programma Andrea è riuscito ad elaborare questo grande dolore e a sentirsi meno solo.