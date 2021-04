Isola dei Famosi, il look anni ’90 di Elettra Lamborghini piace: quanto costa

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste della nuova edizione dell’Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Il suo debutto come opinionista nel reality è avvenuto con un po’ di ritardo, a causa del contagio del coronavirus. Sin dall’inizio della sua nuova avventura, l’eccentrica cantante non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori per i suoi particolari look.

Elettra Lamborghini non smette mai di stupire con i suoi look che lasciano ogni volta senza parole. In ogni puntata dell’Isola dei Famosi la regina del twerking non passa inosservata per la sua passione per i look colorati e sensuali, oltre che per la sua innata simpatia che ha ormai conquistato i telespettatori.

Per quanto riguardo l’outfit sfoggiato nell’ultima puntata del reality andata in onda, la cantante bolognese ha optato per un look ispirato agli anni ’90. Elettra, infatti, ha indossato un mini abito multicolor a cui ha abbinato dei sandali neri. Quello che però non è passato inosservato è stata sicuramente l’acconciatura.

Il miniabito indossato da Elettra Lamborghini nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è un tubino caratterizzato da un’esplosione di colori. Il verde, il giallo, il fucsia e il bianco sono i protagonisti del mini abito di Elettra. L’abito in questione porta la firma Balmain, brand a cui la cantante fa spessi riferimenti per i suoi appuntamenti in tv. Volete conoscere il prezzo?

Ebbene, sul sito del brand il tubino ha un prezzo di 1290 euro. All’abito con il prezzo da capogiro, la cantante di Musica…e il resto scompare ha abbinato dei sandali neri firmati Prima Donna che hanno un costo di 59,99 euro. Quello che però ha attirato maggiormente ‘l’attenzione dei telespettatori è stata senza dubbio l’acconciatura di Elettra.

La cantante ha infatti optato per capelli sciolti con punte rivolte all’insù e due codine ai lati. Dunque, un total look anni ’90 che sembra essere piaciuto al pubblico del reality in cui Elettra Lamborghini si conferma ogni volta come regina di stile.