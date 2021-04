Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi ha fatto impazzire i fan. Il prezzo? Da capogiro

Lunedì 12 marzo è andata in onda l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi. Una puntata caratterizzata da colpi di scena ma che ha conquistato i telespettatori anche per il look sfoggiato da Ilary Blasi. La nota conduttrice, infatti, ha optato per un abito lungo viola con uno spacco vertiginoso che ha conquistato i telespettatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul look dell’ottava puntata del reality sfoggiato da Ilary Blasi.

Ancora una volta Ilary Blasi si conferma come regina di stile. Durante la puntata del reality andata in onda lunedì 12 aprile, la moglie di Francesco Totti ha optato per un look che ha messo in risalto tutta la sua bellezza ed eleganza. La padrona di casa, dunque, ha sfoggiato un abito lungo color viola caratterizzato da uno spacco vertiginoso a cui ha associato degli orecchini blu e delle scarpe mozzafiato.

Il suo outfit è piaciuto ai telespettatori tanto che sul web è scattata subito la caccia al brand. Ancora una volta, per quanto riguarda l’abito, Ilary Blasi ha preferito Lia Stubbla. Riguardo l’orecchino blu, invece, che ha colto l’attenzione di molti, l’accessorio è firmato Bozart Bijoux.

All’appello, ovviamente, non possono mancare le scarpe. Per l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi la padrona di casa ha optato per dei sandali appartenenti al brand Le Silla. Il suo look sembra essere piaciuto talmente tanto che in molti si sono interrogati, oltre che sul brand, anche sul prezzo dell’outfit della conduttrice.

Ebbene, i più curiosi potranno scoprire che il look sfoggiato dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi nella puntata di lunedì 12 aprile si aggira intorno ai 1000 euro. Oltre a ciò anche il make up e la pettinatura hanno catturato l’attenzione dei telespettatori.

Sui social, infatti, prima dell’inizio della puntata ha mostrato il make up e l’acconciatura scelti per lei in vista della puntata. Inutile che dire che anche questa volta l’ex letterina ha ricevuto il pieno di like sui social e molti apprezzamenti, non solo per il suo look ma anche per il modo di condurre la trasmissione.