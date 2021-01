Sonia Bruganelli, il dolore sui social per la perdita di una persona cara

Paolo Bonolis e la compagna Sonia Bruganelli stanno passando un momento davvero difficile, segnato dal profondo dolore. In breve tempo il post ha fatto il giro del web e toccato la sensibilità comune. La moglie del noto conduttore e showman romano ha desiderato comunicare a suo modo la grave perdita ai followers.

Sonia Bruganelli in lutto

Sui social media Sonia Bruganelli è una presenza costante. Nel bene e nel male, sa come attirare l’attenzione, ma qui non si tratta di nessuna provocazione, un’arte in cui la donna è una vera maestra. Ha desiderato invece porgere il saluto un’ultima volta ad una persona evidentemente molto importante nella sua vita.

Strappo alla regola

Se ama ostentare gli acquisti di lusso (da qui la sfilza infinita di attacchi), Sonia non è una che ama granché condividere le sue questioni personali. Comunque non poteva esimersi dal dire addio alla signora, che ha inteso ricordare con una splendida fotografia, corredata da un semplice messaggio di addio a Eliana, la signora da poco scomparsa.

Sonia non è entrata nel merito della vicenda, su chi fosse esattamente e cosa rappresentasse per lei ma certamente, condividendo il post in rete, si trattava di una persona particolarmente vicina alla sua famiglia.

Nessuna segnalazione negativa

Le pochissime parole, accompagnate da un tenero cuore, hanno fatto sciogliere gli ammiratori. La triste perdita ha fatto sì che chiunque mettesse da parte i commenti d’odio e di disprezzo, per le pungenti uscite della bella compagna di Paolo Bonolis. Rispettosamente, anche i detrattori più convinti hanno lasciato la storia priva di segnalazioni negative.

Sonia Bruganelli: il silenzio è sacro

Gli utenti sono curiosi di saperne di più riguardo all’identità della signora Eliana e al rapporto che la stessa aveva con la Bruganelli e i suoi cari. Un eventuale racconto sarebbe assai apprezzato: chissà se le richieste verranno accolte.