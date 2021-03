Lunedì 22 marzo è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Il secondo naufrago eliminato è il modello Akash Kumar. Il giovane, infatti, ha perso al televoto contro la naufraga Angela Melillo. Dopo le varie suppliche per far rimanere il modello su Parasite Island, Ilary Blasi non ci sta e si scatena contro il naufrago.

Akash Kumar è il secondo eliminato di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo la perdita al televoto contro la naufraga Angela Melillo, al modello è stata data la possibilità di rimanere su Parasite Island insieme a Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo. La decisione del modello di non rimanere e quindi di tornare a casa ha scatenato la furia della padrona di casa Ilary Blasi.

É lite all’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e il naufrago Akash Kumar. Dopo la perdita al televoto contro Angela Melillo, al naufrago viene data la possibilità di rimanere su Parasite Island. Il modello, però, ha rifiutato l’offerta della conduttrice esprimendo il suo desiderio di voler tornare a casa.

Nonostante le numerose suppliche da parte non solo di Ilary Blasi ma anche degli opinionisti e degli abitanti di Parasite Island, Fariba e Ubaldo, il modello afferma di sentirsi soddisfatto della sua breve avventura sull’isola e di voler, quindi, tornare a casa. Proprio la decisione di Akash ha scatenato la furia della conduttrice.

Isola dei Famosi, le parole di Ilary Blasi ad Akash Kumar

Infatti, così si rivolge Ilary Blasi al modello dopo la sua decisione di voler abbandonare definitivamente il gioco:

Mi spiace aver dato spazio a te e averlo tolto a qualcun altro, che sicuramente lo avrebbe sfruttato meglio. Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia.

Incredula della decisione del modello non solo la conduttrice, ma anche gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Tutti i tentativi di convincerlo a restare sono stati vani. Per cui, per Akash Kumar è arrivato il momento di ritornare in Italia.