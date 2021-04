Isola dei Famosi, Ilary sfoggia un look stratosferico? Il prezzo? Decisamente esagerato

Giovedì 15 aprile è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Ancora una volta l’attenzione nel reality, oltre ad essere caduta sulle dinamiche del gioco, è stata attirata dal look di Ilary Blasi. La padrona di casa, infatti, ha sfoggiato un outfit stratosferico che ha letteralmente conquistato il pubblico. Il prezzo, però, è decisamente da capogiro.

Ilary Blasi si conferma ancora una volta regina di stile. Nel corso delle varie puntate dell’Isola dei Famosi i suoi look non sono mai passati inosservati e hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. Anche nella puntata del reality di giovedì 15 aprile, l’outfit della showgirl è stato un vero e proprio successo. Ecco tutti i dettagli del look della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Per la nona puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha optato per un abito color champagne firmato Rhea Costa. Inutile dire come l’abito abbia attirato sin da subito l’attenzione dei telespettatori i quali si sono interrogati soprattutto riguardo il prezzo.

Il costo dell’abito in questione è decisamente da capogiro. Infatti, sul sito della casa di moda l’abito color champagne ha un prezzo di 1000 euro. Per quanto riguarda le scarpe, invece, la conduttrice del reality ha optato per un paio di stivali firmati Casadei. Anche in questo caso il valore delle calzature si rivela decisamente elevato.

Infatti sappiamo che gli stivali indossati da Ilary Blasi in puntata hanno un prezzo di 1185 euro. Dunque, l’outfit totale di Ilary per la nona puntata dell’Isola dei Famosi ha un costo di più di 2000 euro. Inoltre, non sono passati inosservati i capelli liscissimi, il make up perfetto e il maxi orecchino firmato Bozart Bijoux.

Anche questa volta il look di Ilary Blasi è piaciuto molto ai telespettatori. Ancora una volta la moglie di Francesco Totti si conferma come una regina di stile, riuscendo sempre ad essere elegante e femminile e senza apparire mai volgare.