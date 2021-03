Isola dei Famosi, lo sfogo di Floriana Secondi per l’esclusione dal programma

Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello, si sfoga duramente contro il reality l’Isola dei Famosi. Alla base delle accuse mosse dalla donna c’è la sua esclusione dal programma all’ultimo minuto. Floriana non è riuscita a trattenere la rabbia ed ha svelato tutti i retroscena sulle trattative con il programma.

Per ben tre anni è stata esclusa dal cast dell’Isola dei Famosi. Ed oggi arriva la rabbia di Floriana Secondi che si sfoga duramente contro la produzione del programma. Già qualche settimana fa l’ex vincitrice del Grande Fratello non era riuscita a trattenere la rabbia per la decisione della produzione del reality di non farla partire per l’Honduras all’ultimo minuto.

Infatti, stando a quanto dichiarato, alla donna era stata data l’opportunità di partecipare alla nuova edizione del reality. Opportunità che, però, le è stata tolta poco prima della partenza per l’Honduras. Ed oggi Floriana Secondi non ci sta e si scaglia duramente contro la produzione del programma.

Da anni, ormai, Floriana Secondo ha il sogno di partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. Infatti, stando alle parole della donna, questo sarebbe il reality perfetto per lei in cui potrebbe mettere in sfida sé stessa, oltre che dimostrare il suo cambiamento rispetto ai tempi del Grande Fratello.

Le parole di Floriana Secondi contro l’Isola dei Famosi

Ma, a quanto pare, è questo un sogno che, almeno per ora, non potrà essere realizzato. Sono state queste le parole della donna a riguardo:

Sono tre anni che mi viene promessa l’entrata come concorrente. Mi sono arrabbiata perché per me la parola è tutto. All’ultimo giorno mi hanno detto no, neanche come riserva.

E, continuando nel suo duro sfogo, Floriana Secondo afferma:

Non sto simpatica a qualche autore, la maggior parte mi voleva dentro. Non si può essere simpatici a tutti. Forse hanno paura che mi ammalo.

Inoltre, per questa decisione di non poter sbarcare in Honduras, Floriana Secondo non pensa che sia colpa di Ilary Blasi. Infatti, come anche affermato dalla donna, l’ex vincitrice si è sentita con la padrona di casa ed ha escluso sin dall’inizio questa possibilità. Riuscirà Floriana Secondi a realizzare il suo sogno e sbarcare così in Honduras? Staremo a vedere.