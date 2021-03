Isola dei Famosi, nuova gaffe per Ilary Blasi

Non c’è pace per Ilary Blasi nella conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo l’imbarazzo della prima puntata in cui ha commesso l’errore di chiamare la Palapa ‘Patata’ e che gli è costato anche un tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia, la conduttrice si rende nuovamente la protagonista di una nuova gaffe.

Dopo la gaffe della prima puntata dell’Isola dei Famosi, ecco che la padrona di casa Ilary Blasi, durante la puntata di giovedì 18 marzo, ha commesso un errore che non è passato inosservato ai telespettatori. Questa volta la moglie di Francesco Totti è stata vittima di un lapsus e ha scambiato l’Isola dei Famosi con la casa del Grande Fratello.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi scambia l’Honduras con la casa del Grande Fratello

Forse la presenza in studio di Tommaso Zorzi come opinionista le avrà evocato vecchi ricordi, fatto sta che durante la conduzione del reality Ilary Blasi ha pronunciato la seguente frase:

Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa.

Immediatamente accortasi dell’errore, come anche tutti i telespettatori presenti in studio e a casa, Ilary Blasi afferma:

No, la Casa no, la Casa la mettiamo da un’altra parte.

Dunque in studio è calato nuovamente l’imbarazzo per la frase pronunciata da Ilary che si fa prendere dalle vecchie abitudini e per un attimo ha scambiato l’Isola dei Famosi con la Casa del Grande Fratello.

Nel reality, però, non è presente la casa più spiata d’Italia ma l’Honduras in cui i naufraghi dovranno dare prova della loro capacità di sopravvivenza. Dopo l’errore commesso da Ilary, non sono potuti mancare i commenti degli opinionisti in studio, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, divertiti dalla gaffe.

Dopo l’errore commesso, Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di porsi un quesito:

Dici che Valerio Staffelli mi porta un altro Tapiro? La prossima volta vieni qui in studio a portarmelo se hai il coraggio.

Ovviamente ciò in riferimento alla gaffe della prima puntata in cui Ilary ha chiamato la Palapa ‘Patata’.